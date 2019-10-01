Туберкулезный диспансер обязали установить забор вокруг учреждения

СЕГОДНЯ 07:38 2019-10-01T07:55:31+03:00

Прокуратура проверила работу медицинской организации и нашла множество нарушений, но только часть из них устранены

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Прокуратурой Октябрьского района проверила противотуберкулезный диспансер и установила факты нарушений законодательства, которые касались безопасных условий работы медицинского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После получения предписания руководство диспансера устранила все обнаруженные нарушения, кроме одного — не разрешила вопрос об установлении ограждения вокруг медицинского учреждения.

В итоге прокуратура подготовила в суд иск с требованием обязать диспансер возвести забор по всему периметру территории медицинской организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU