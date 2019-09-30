Дело о летнем убийстве в поселке Солотча направлено в суд
Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство» в отношении 42-летнего жителя Рязанского района.
30 июля 2019 года в поселке Солотча было обнаружено тело 56-летнего сторожа «Экологической тропы здоровья».
Установлено, что 29 июля мужчина вместе со своим товарищем выпивал спиртное и играл в карты. Произошла ссора, во время которой гостивший в служебном вагончике местный житель достал складной нож и несколько раз ударил им в грудь оппонента. Потерпевший от полученных ран скончался на месте. Обвиняемый выбросил оружие и скрылся, но был задержан по горячим следам.
Следствием собрана достаточная доказательная база, дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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