2019-09-30T19:15:47+03:00
Происшествия

Дело о летнем убийстве в поселке Солотча направлено в суд

Роковая пьяная ссора произошла на «Экологической тропе здоровья»
Роман ДОРОФЕЕВ
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Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство» в отношении 42-летнего жителя Рязанского района.

30 июля 2019 года в поселке Солотча было обнаружено тело 56-летнего сторожа «Экологической тропы здоровья».

Установлено, что 29 июля мужчина вместе со своим товарищем выпивал спиртное и играл в карты. Произошла ссора, во время которой гостивший в служебном вагончике местный житель достал складной нож и несколько раз ударил им в грудь оппонента. Потерпевший от полученных ран скончался на месте. Обвиняемый выбросил оружие и скрылся, но был задержан по горячим следам.

Следствием собрана достаточная доказательная база, дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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