В новом доме жилого комплекса «Grand Comfort-3» начали устанавливать лифты

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-30T17:24:01+03:00

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На улице Васильевской микрорайона Дашково-Песочня строители Группы компаний «Зеленый сад» ударными темпами возводят новый дом третьей очереди жилого комплекса «Grand Comfort». На днях здесь начали монтировать лифтовое оборудование.

В каждой секции многоэтажки специалисты установят три бесшумных лифта, изготовленных крупнейшим мировым производителем – компанией OTIS. Жители смогут быстро и с комфортом добраться до своей квартиры, воспользовавшись одним из грузовых или пассажирских лифтов.

Жилой комплекс «Grand Comfort» — первый в России проект многоэтажной застройки с интеллектуальной системой безопасности «Антитеррор». Комплекс состоит из трех домов переменной этажности, построенных с применением экологичных материалов и энергосберегающих технологий. Во всех квартирах установлено оборудование для индивидуального отопления. Имеется подземный паркинг и кладовые.

Подробную информацию о жилом комплексе «Grand Comfort-3», возможностях приобретения в нем квартир можно узнать в отделе продаж Группы компаний «Зеленый сад» по адресу: Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 777-777.

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ИСТОЧНИК KP.RU