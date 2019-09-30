В рязанской филармонии выступит арт-группа SOPRANO Михаила Турецкого

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-30T14:31:06+03:00

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15 октября зрителей рязанской филармонии ждет созвездие женских голосов и романтический музыкальный коктейль в лучших традициях мирового шоу – арт-группа SOPRANO Михаила Турецкого.

– Нежная, страстная, кроткая, безудержная – такая разная и такая желанная. Лучше любых слов о ней расскажет… музыка. Опера и мюзикл, классика и рок, звездные поп-хиты, киномузыка и авторские песни, – говорится в сообщении организаторов. – Арт-группу регулярно приглашают на ведущие концертные площадки России и мира. Часто коллектив появляется в первых строчках афиш престижных фестивалей — подлинное искусство, талант и профессионализм артистов ценят любители хорошего вокала и яркого шоу. Каждое выступление «Soprano Турецкого» становится заметным культурным событием города — настоящие ценители музыки такое не пропускают.

Вечер любви и волшебства только для вас. Не пропустите!

Начало в 19.00. Подробности и билеты здесь.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU