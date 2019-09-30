Би-2 выступят в Рязани с новым шоу

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-30T14:05:17+03:00

Программу назвали NewBest: в ней - хиты из альбома «Горизонт событий» и все главные песни группы

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1 октября Би-2 в Рязани выступят с шоу NewBest. Концерт состоится в ДС «Олимпийский» и начнется в 19.00. В программе – как хиты из нового альбома «Горизонт событий», так и все главные песни группы.

- С новым подходом к пространству зала, в котором границы сцены будут размыты, каждый зритель сам будет вовлечён в шоу, станет его неотъемлемой и очень важной частью, - рассказывают организаторы.

Они уверены, что публика, как и всегда, будет активно подпевать хором тысяч голосов, а приятные эмоции в этот вечер будут переполнять и зрителей, и музыкантов. Билеты в продаже на bdva.ru.

Афиша мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU