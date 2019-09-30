2019-09-30T12:50:26+03:00
Общество

Две электрички из Рязани временно перестанут останавливаться в Рыбном

На железнодорожных путях пройдут плановые ремонтные и профилактические работы
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Фото: КП-Рязань.Фото: КП-Рязань.
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На отдельных участках МЖД начались плановые работы по обслуживанию железнодорожного полотна, в том числе в Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства. Пройдут указанные работы до 11 ноября.

«Это [обслуживание] необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, во время работ на железной дороге у некоторых электричек, курсирующих в Рязанской области, изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Так, 30 сентября, а также с 1 по 4 и с 7 по 11 октября с 13:00 до 17:00 электропоезда сообщением РязаньМосква и Рязань — Узуново проследуют без остановки на станции Рыбное. Кроме того, возможны дополнительные и точечные изменения.

Расписание электричек на 30 сентября

ЭП (электропоезд) 6255/6256 Рязань-1 — Узуново:

- отправление в 13:00, прибытие в 15:08;

- отправление в 15:05, прибытие в 17:29.

ЭП 6997 Рязань-1 — Москва:

- отправление в 16:53, прибытие в 21:06.

Экспресс 7045 Рязань-1 — Москва:

- отправление в 16:40, прибытие в 19:25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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