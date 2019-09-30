Две электрички из Рязани временно перестанут останавливаться в Рыбном
На отдельных участках МЖД начались плановые работы по обслуживанию железнодорожного полотна, в том числе в Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства. Пройдут указанные работы до 11 ноября.
«Это [обслуживание] необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, во время работ на железной дороге у некоторых электричек, курсирующих в Рязанской области, изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.
Так, 30 сентября, а также с 1 по 4 и с 7 по 11 октября с 13:00 до 17:00 электропоезда сообщением Рязань — Москва и Рязань — Узуново проследуют без остановки на станции Рыбное. Кроме того, возможны дополнительные и точечные изменения.
Расписание электричек на 30 сентября
ЭП (электропоезд) 6255/6256 Рязань-1 — Узуново:
- отправление в 13:00, прибытие в 15:08;
- отправление в 15:05, прибытие в 17:29.
ЭП 6997 Рязань-1 — Москва:
- отправление в 16:53, прибытие в 21:06.
Экспресс 7045 Рязань-1 — Москва:
- отправление в 16:40, прибытие в 19:25.
ИСТОЧНИК KP.RU