2019-09-30T10:50:52+03:00
Недвижимость

Сделать отделку квартиры «под ключ» «Зеленый сад» предлагает всего за 7105 рублей за метр

Сюда входит и работа, и стоимость материалов
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Специальная программа «Быстрый ремонт – Rent» Группы компаний «Зеленый сад» – возможность сделать отделку квартиры «под ключ» всего за 7105 рублей за квадратный метр. В эту стоимость входит и работа, и материалы для отделки.

«Быстрый ремонт - Rent» – это не только экономия времени (на ремонт уйдет всего 45 дней), но и снижение расходов: до 600 000 рублей на работу и материалы.

Важно: на все отделочные работы дается гарантия 5 лет!

Для участников программы «Быстрый ремонт - Rent», покупающих квартиры в I и II очередях нового жилого квартала «Еврокласс» в Кальном, ГК «Зеленый сад» делает подарок – входную дверь «Torex» (модель Супер Омега 8) цвета Белый перламутр или Черный шелк.

Подробная информация – в Отделе по работе с клиентами Группы компаний «Зеленый сад» по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: + 7 (4912) 777-777.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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