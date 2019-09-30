Экс-игрок «Рязани» забросил шайбу за команду НХЛ

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-30T09:20:03+03:00

Три года назад он получал ценную игровую практику в стане горожан, а теперь доказывает свою состоятельность за океаном

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Данил Юртайкин, выступавший за ХК «Рязань» в сезоне 2016-2017, впервые отличился на сборах команды НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в выставочном матче против «Вегаса». Россиянин стал автором единственной шайбы «акул», которые проиграли со счетом 1:5.

Получив шайбу за воротами, Даниил выехал на ударную позицию и, попутно обыграв защитника, с неудобной руки отправил ее в верхний угол ворот.

Воспитанник ярославского «Локомотива», прежнего клуба-партнера «Рязани», в апреле 2019-го подписал в Калифорнии контракт новичка. А еще три года назад во время командировки в стан «горожан» форвард получил ценную игровую практику и помог команде выйти в плеф-офф ВХЛ.

Данил Юртайкин первая шайба в предсезонных матчах..

ИСТОЧНИК KP.RU