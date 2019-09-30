2019-09-30T09:20:03+03:00
Спорт

Экс-игрок «Рязани» забросил шайбу за команду НХЛ

Три года назад он получал ценную игровую практику в стане горожан, а теперь доказывает свою состоятельность за океаном
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Данил Юртайкин вне хоккейной площадки. Фото: ХК "Рязань".Данил Юртайкин вне хоккейной площадки. Фото: ХК "Рязань".
Изменить размер текста:

Данил Юртайкин, выступавший за ХК «Рязань» в сезоне 2016-2017, впервые отличился на сборах команды НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в выставочном матче против «Вегаса». Россиянин стал автором единственной шайбы «акул», которые проиграли со счетом 1:5.

Получив шайбу за воротами, Даниил выехал на ударную позицию и, попутно обыграв защитника, с неудобной руки отправил ее в верхний угол ворот.

Воспитанник ярославского «Локомотива», прежнего клуба-партнера «Рязани», в апреле 2019-го подписал в Калифорнии контракт новичка. А еще три года назад во время командировки в стан «горожан» форвард получил ценную игровую практику и помог команде выйти в плеф-офф ВХЛ.

Данил Юртайкин первая шайба в предсезонных матчах..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Николай Любимов устроит прямую линию
Полиция нашла водителя, насмерть сбившего дворника в Солотче
Понедельник в спасской школе начался с минуты молчания
В Рязанской области начинает работать еще один пункт КВЦ
Две электрички из Рязани временно перестанут останавливаться в Рыбном
С картой «Мир» рязанцы сэкономят в транспорте 4 рубля на поездке
Сделать отделку квартиры «под ключ» «Зеленый сад» предлагает всего за 7105 рублей за метр
Рязань расторгла контракт на второй этап благоустройства площади Ленина
В Ряжском районе передумали отключать газ
В Рязани спроектировали терминал аэропорта «Протасово»
Под Рязанью в лесопосадке обнаружили разложившийся труп женщины
Житель рязанской Воршиловки жалуется на транспортный коллапс в поселке
Уволился директор рязанского «Водоканала», руководивший МП с 2012 года
Елена Сорокина попросила прощения у убитого ветерана и его супруги
Рязанец Алексей Омельченко вошел в ТОП-10 студенческих лидеров России
На улице Чкалова в Рязани провалился люк
Ярмарка выходного дня в Рязани начала работать на новом месте
В Лесопарке Рязани нашли сотни отслуживших ртутных ламп
Фон Дервизов увековечили в Рязанской области
В Рязанской области пропал 56-летний мужчина
Юрий Стоянов немного подирижировал Рязанским губернаторским оркестром