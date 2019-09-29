Житель рязанской Воршиловки жалуется на транспортный коллапс в поселке

СЕГОДНЯ 19:44 2019-09-29T19:46:12+03:00

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«До Ворошиловки никак не доехать, 80 маршрутка ходит раз в 3 часа, а вечером и того реже. 24 автобус передали в частные руки, он ходит через раз и до 6 вечера? А что потом делать? Ходить через ж/д, где ни одного фонаря, крутой спуск и поезда постоянно прямо на проходе останавливаются? Ладно, молодежь, а бабушкам и дедушкам как ходить? Да и девушкам боязно - лес, тюрьма все-таки. Зимой все замерзнет, и того хуже будет. Каждый год там кто-то что-то ломает».

Это обращение размещено в группе «Рязань» соцсети ВКонтакте. Стоит резюмировать по этому поводу, что городские власти не могут решить проблему в течение целого ряда лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU