2019-09-29T19:46:12+03:00
Общество

Житель рязанской Воршиловки жалуется на транспортный коллапс в поселке

Обращение, буквально вопиющее к городским чиновникам, размещено в социальных сетях
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Перефразируя Гоголя: Редкая маршрутка доедет до Ворошиловки.Перефразируя Гоголя: Редкая маршрутка доедет до Ворошиловки.Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

«До Ворошиловки никак не доехать, 80 маршрутка ходит раз в 3 часа, а вечером и того реже. 24 автобус передали в частные руки, он ходит через раз и до 6 вечера? А что потом делать? Ходить через ж/д, где ни одного фонаря, крутой спуск и поезда постоянно прямо на проходе останавливаются? Ладно, молодежь, а бабушкам и дедушкам как ходить? Да и девушкам боязно - лес, тюрьма все-таки. Зимой все замерзнет, и того хуже будет. Каждый год там кто-то что-то ломает».

Это обращение размещено в группе «Рязань» соцсети ВКонтакте. Стоит резюмировать по этому поводу, что городские власти не могут решить проблему в течение целого ряда лет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Гордума Рязани рассмотрела аспект развития муниципальных предприятий

Депутаты Рязанской гордумы и чиновники горадминистрации в середине октября проведут совместное совещание по вопросу развития муниципального общественного транспорта (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24