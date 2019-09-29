2019-09-29T14:09:36+03:00
Общество

Фон Дервизов увековечили в Рязанской области

В Старожилове открыли памятную табличку в честь известных конезаводчиков
Антон ВОХЕЧ
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Потомок фон Дервизов благодарна рязанцам. Фото: сайт ИД "Пресса".Потомок фон Дервизов благодарна рязанцам. Фото: сайт ИД "Пресса".
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28 сентября в Старожилое открыли памятный знак в честь основателей Старожиловского конного завода Павла Григорьевича и Павла Павловича фон Дервизов. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Сама идея родилась в административных кабинетах Старожиловского поселения, а поддержали ее неравнодушные жители райцентра и района. Свою лепту в создание небольшого, но весомого для старожиловцев памятника внес депутат Облдумы Станислав Подоль. Воплотил задумку в жизнь скульптор Артемий Родионов.

– Здание конезавода, прекрасные лошади и усадьба фон Дервизов не только радуют глаз, но и служат напоминанием о том, что здесь жили действительно прекрасные люди, которые вкладывали сердце и душу в это место. И мне очень приятно быть частью этой семьи, несмотря на то, что это не моя заслуга. Но я надеюсь, что все те, кто так или иначе причастны к этому роду, найдут в себе силы хотя бы отчасти соответствовать этой фамилии, – сказала праправнучка Павла Павловича фон Дервиза, Анастасия Русецкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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