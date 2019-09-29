Генпрокурора просят проконтролировать ход следствия по убийству рязанского ветерана
Замглавы думского комитета по безопасности Александр Хинштейн просит генпрокурора Юрия Чайку взять под личный контроль расследование убийства 91-летнего ветерана и его супруги в Рязани. Об этом сообщили РИА-Новости.
Парламентарий при этом заявляет о том, что уже 30 сентября, в понедельник, направит по этому поводу официальный запрос. Хинштейн уточнил что расследование дела должно проходить под надзором центрального аппарата Генеральной прокуратуры.
Мы писали о том, что 26 сентября, в своей квартире в Рязани были убиты ветеран Великой Отечественной войны Павел Макеев и его супруга.
ИСТОЧНИК KP.RU