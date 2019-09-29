2019-09-29T13:22:04+03:00
Политика

Генпрокурора просят проконтролировать ход следствия по убийству рязанского ветерана

Депутат Госдумы Александр Хинштейн готовит официальный запрос о том, чтобы расследование дела проходило под надзором центрального аппарата Генпрокуратуры
Иван АНТОНОВ
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Собянин и Чайка на параде Победы.Собянин и Чайка на параде Победы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Замглавы думского комитета по безопасности Александр Хинштейн просит генпрокурора Юрия Чайку взять под личный контроль расследование убийства 91-летнего ветерана и его супруги в Рязани. Об этом сообщили РИА-Новости.

Парламентарий при этом заявляет о том, что уже 30 сентября, в понедельник, направит по этому поводу официальный запрос. Хинштейн уточнил что расследование дела должно проходить под надзором центрального аппарата Генеральной прокуратуры.

Мы писали о том, что 26 сентября, в своей квартире в Рязани были убиты ветеран Великой Отечественной войны Павел Макеев и его супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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