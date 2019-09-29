Елена Сорокина озаботилась судьбой жителя сгоревшего в Рязани дома

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-29T12:05:39+03:00

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела уже традиционный субботний осмотр территории города. Она сделала это в присутствии депутатов Рязгордумы. Причем Сорокина выбрала не один район, а несколько. Об этом сообщил официальный сайт горадминистрации.

Сити-менеджер при своем объезде сделала упор на территории, на которых реализуются местные инициативы жителей. Одной из точек, которую посетила Елена Сорокина и депутат Рязанской гордумы Елена Волкова, стал поселок Мехзавода. Сити-менеджер поручила управлению энергетики и ЖКХ прояснить ситуацию с домом, сгоревшим много лет назад. Он находится на прилегающей к площадке к территории, где планируют возвести хоккейную коробку. Сорокина дала указание найти человека, прописанного в ранее жилом помещении, и после решения всех юридических вопросов снести разрушенное здание.

ИСТОЧНИК KP.RU