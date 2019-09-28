Рязанская филармония приглашает в хор любого жителя города

СЕГОДНЯ 18:51 2019-09-28T18:51:38+03:00

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29 сентября в 13:00 и 6 октября в 10:00 в зале камерной музыки Рязанской филармонии состоятся прослушивания в любительский хор. Желающие принять участие в выступлениях этого коллектива могут записаться в него.

Заявку на участие необходимо направить с пометкой «Хочу петь в хоре» на электронную почту iu-volikova@mail.ru. Знание нотной грамоты не обязательно, хотя и приветствуется. Занятия бесплатные. Справки по телефону +7 (930)878-79-06 ( руководитель хора – Ирина Юрьевна Воликова).

ИСТОЧНИК KP.RU