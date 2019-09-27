Памятник академику Павлову и его собаке открыли в рязанском медуниверситете

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-27T13:06:29+03:00

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26 сентября на территории сквера химического корпуса мудуниверситета открыли памятник академику Ивану Павлову и его собаке. Торжественное событие состоялось в честь 170-летия всемирно известного ученого.

— Нашего ученого знает весь мир, новый памятник академику в Рязани – это знаковое событие. Это значит, что его дело продолжается, что его выдающееся наследие и вклад в науку значимы для современного, молодого поколения ученых, — цитирует губернатора Николая Любимова издательство «Пресса».

Автор монумента – заслуженный художник России Раиса Лысенина напомнила собравшимся, что всех подопытных собак ученый лечил и оставлял жить у себя.

Фото: филармония имени Есенина.

В это же время возле памятника Павлову, расположенного на площади около филармонии имени Есенина возложили цветы в честь круглой даты.

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ИСТОЧНИК KP.RU