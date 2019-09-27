Рязанец в обход налоговой построил и продал целый поселок
В Рязанском районе оперативники подразделения экономической безопасности выявили предпринимателя, работающего незаконно, сообщает пресс-служба региональной полиции.
По версии следствия, 52-летний мужчина еще 2012 году купил землю рядом с деревней Трубниково. С тех пор, и вплоть до конца 2018-го, он строил и продавал здесь частные дома с приусадебными участками. В общей сложности – 17 (!) домов.
При этом в налоговой службе как предприниматель рязанец не зарегистрировался, уведя от налогообложения доход в 52 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU