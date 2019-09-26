«Проехал по собаке много раз». Полиция проверяет новый факт живодерства

СЕГОДНЯ 18:41 2019-09-26T18:42:06+03:00

О водителе известно, что с законом он не дружит: ранее судим и теперь вновь проходит по уголовному делу

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Из Путятинского района поступила информация о новом факте живодерства. В селе Береговое водитель Chevrolet Niva, как утверждает автор публикации в сообществе «Типичное Путятино», намерено несколько раз переехал собаку своих соседей. «Старая, глухая, не агрессивная», - так описывает животное автор публикации.

Полиция начала проверку инцидента, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. Факт наезда действительно зафиксирован, а его обстоятельства еще предстоит установить.

При этом главное действующее лицо – это человек, который с законом не дружит. 39-летний мужчина, судимый за неоднократную пьяную езду (ПДД он вообще пренебрегает довольно часто), находится под следствием по уголовному делу о незаконном хранении наркотиков. В полиции заверили, что держат его «в поле зрения».

ИСТОЧНИК KP.RU