Тело пропавшего рязанца обнаружили на соседнем приусадебном участке

СЕГОДНЯ 16:52 2019-09-24T16:55:21+03:00

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С 4 сентября 2019 года в Шацком районе велись поиски 60-летнего жителя деревни Печины. Мужчина ушел из дома и бесследно исчез.

24 сентября его тело на одном из приусадебных участков этой же деревни обнаружила местная жительница. Женщина присматривает за домами в отсутствии хозяев и совершала обход домовладений.

Явных следов смерти криминального характера на теле не обнаружено. Сасовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Назначены все необходимые экспертизы. Причина гибели устанавливается.

По словам местных жителей, мужчина страдал заболеванием, которое и могло опосредованно привести к гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU