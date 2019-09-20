2019-09-20T15:58:10+03:00
Общество

Сотрудники рязанского УФСИН прошли торжественным маршем накануне Дня воинской славы России

Самыми яркими моментами праздника были прохождение строем с песней и торжественный марш, в котором были задействованы все участники конкурса
Поделиться:
Фото: УФСИН России по Рязанской области.Фото: УФСИН России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Сотрудники уголовно-исполнительной системы прошли торжественным маршем накануне Дня воинской славы России, сообщает пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

Мероприятие проходило в два этапа – для удаленных от областного центра учреждений и расположенных близ Рязани. Посвящен смотр дням воинской славы России, отмечаемым в сентябре 2019 года – окончанию Второй Мировой войны, победе в Бородинском сражении и Куликовской битве.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Торжественным маршем по плацу прошли 160 офицеров, десять коробок возглавили руководители пенитенциарных учреждений, подведомственных УФСИН.

Жюри, в которое вошли действующие сотрудники аппарата УФСИН и ветераны службы, оценивало участников по следующим критериям – равнению в шеренгах, строевому шагу, темпу движения и дисциплине строя. Особое внимание уделялось действиям начальников коробок.

Самыми яркими моментами праздника были прохождение строем с песней и торжественный марш, в котором были задействованы все участники конкурса. Зрители отметили общую выправку, строевую слаженность подразделений, хороший выбор песен патриотической направленности и ответственность личного состава.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

– В жизни каждого народа есть героические даты, которые никогда не будут забыты. И это мероприятие – малая толика отдания дани уважения участникам тех великих событий. Они были и будут с нами – в наших сердцах, в наших делах, – отметил заместитель начальника УФСИН Виктор Гавриш.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новая БСМП в Рязани готова, но первых пациентов примет в декабре
Минтранс отчитался о ремонте дорог в центре Рязани
Бывшая работница обокрала кафе в Михайлове
Руководство и спонсор тульского клуба извинились перед МХК «Рязань»
На выходные в Рязани ожидается минусовая температура
В Рязани пенсионер выстрелил себе в голову из самодельного оружия
Для выплат клиентам «Ринвестбанка» арестовали имущество его бывших владельцев
На рязанскую «Железку» приедут спортсмены из Белоруссии, Турции и Казахстана
Потушил пожар, лег спать и задохнулся – трагическая история из Рыбного
Сотрудница соцслужбы нашла в реке Моша труп мужчины
ЖФК «Рязань-ВДВ» выиграл на своем поле
Мотоциклист попал в ДТП на регулируемом перекрестке Рязани
Из-за подозрительного предмета в управлении ГО и ЧС оцепили центр Рязани
Рязанская область заняла 34 место в рейтинге самых читающих регионов России
Перестраивать забор у стадиона «Спартак» никто не захотел
В Захаровском районе утром в пятницу произошло смертельное ДТП
«Горьковка» приглашает собрать книги для детского санатория «Колос»
Почти 90 рязанских врачей могут стать миллионерами
Директора рязанского РСУ-1 Николая Кленушкина призовут к ответу