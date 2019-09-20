Сотрудники рязанского УФСИН прошли торжественным маршем накануне Дня воинской славы России

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-20T15:58:10+03:00

Самыми яркими моментами праздника были прохождение строем с песней и торжественный марш, в котором были задействованы все участники конкурса

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Сотрудники уголовно-исполнительной системы прошли торжественным маршем накануне Дня воинской славы России, сообщает пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

Мероприятие проходило в два этапа – для удаленных от областного центра учреждений и расположенных близ Рязани. Посвящен смотр дням воинской славы России, отмечаемым в сентябре 2019 года – окончанию Второй Мировой войны, победе в Бородинском сражении и Куликовской битве.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Торжественным маршем по плацу прошли 160 офицеров, десять коробок возглавили руководители пенитенциарных учреждений, подведомственных УФСИН.

Жюри, в которое вошли действующие сотрудники аппарата УФСИН и ветераны службы, оценивало участников по следующим критериям – равнению в шеренгах, строевому шагу, темпу движения и дисциплине строя. Особое внимание уделялось действиям начальников коробок.

Самыми яркими моментами праздника были прохождение строем с песней и торжественный марш, в котором были задействованы все участники конкурса. Зрители отметили общую выправку, строевую слаженность подразделений, хороший выбор песен патриотической направленности и ответственность личного состава.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

– В жизни каждого народа есть героические даты, которые никогда не будут забыты. И это мероприятие – малая толика отдания дани уважения участникам тех великих событий. Они были и будут с нами – в наших сердцах, в наших делах, – отметил заместитель начальника УФСИН Виктор Гавриш.

ИСТОЧНИК KP.RU