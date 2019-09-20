На выходные в Рязани ожидается минусовая температура
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие выходные в Рязанской области ожидаются заморозки, сообщает региональное управление МЧС.
Так, ночью и утром 21 и 22 сентября, а также 23 сентября температура воздуха ночью и утром местами будет опускаться до -1…-3°С.
Специалисты МЧС просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности:
- не использовать для обогрева неисправные приборы, камины;
- не пользоваться открытыми источниками огня.
Кроме того, отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее одного метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель.
ИСТОЧНИК KP.RU