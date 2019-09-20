2019-09-20T15:42:13+03:00
Общество

На выходные в Рязани ожидается минусовая температура

МЧС со ссылкой на метеорологов сообщило о грядущих заморозках
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МЧС со ссылкой на метеорологов сообщило о грядущих заморозках.МЧС со ссылкой на метеорологов сообщило о грядущих заморозках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие выходные в Рязанской области ожидаются заморозки, сообщает региональное управление МЧС.

Так, ночью и утром 21 и 22 сентября, а также 23 сентября температура воздуха ночью и утром местами будет опускаться до -1…-3°С.

Специалисты МЧС просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не использовать для обогрева неисправные приборы, камины;

- не пользоваться открытыми источниками огня.

Кроме того, отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее одного метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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