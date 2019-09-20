Для выплат клиентам «Ринвестбанка» арестовали имущество его бывших владельцев

СЕГОДНЯ 14:08 2019-09-20T14:08:28+03:00

В общей сложности это квартиры и доли в фирмах на 5,7 млрд рублей

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Арбитражный суд принял решение арестовать имущество бывших руководителей и акционеров ООО «Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк», сообщает ИА REGNUM.

Напомним, банк, работавший в Москве, Рязани, Туле и Самаре, признали банкротом осенью 2016 года. При этом он остался должен своим клиентам порядка 10,5 млрд рублей, из них примерно поровну обычным вкладчикам и юридическим лицам.

Спустя три года около половины этой суммы кредиторы так и не получили, потому конкурсный управляющий банка – госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» – обратилась в суд с требование наложить арест. Причем госкорпорация просила применить такую меру к 15 гражданам, суд же принял решение в отношении 13.

– Это обеспечительные меры в рамках банкротного дела и до вынесения решения о привлечении топ-менеджмента к субсидиарной ответственности, – уточняет ИА REGNUM.

В итоге арестовано имущество на сумму 5,7 млрд рублей – это практически сколько же, сколько банк остался должен кредиторам. Под арестом теперь квартиры, доли в ряде фирм. По некоторым же фигурантам имущество не указано – просто арест в пределах суммы 5,7 млрд рублей. Что именно изъять в случае взыскания решат уже приставы.

К слову, сейчас представители ответчиков пытаются обжаловать это решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU