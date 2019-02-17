2019-02-17T11:50:58+03:00
Происшествия

Как похитили сотни миллионов и обанкротили рязанский «Ринвестбанк» - подробности

Информированный источник рассказал, кто конкретно из бизнесменов больше всего при этом пострадал
Иван АНТОНОВ
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Прокуратура Рязанской области на днях в качестве примера уголовного дела о коррупции привела историю хищения сотен миллионов рублей из регионального «Ринвестбанка». Пресс-служба ведомства сообщила, что приговором суда Поздновой назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

- Позднова внутри банка по выводу денег работала не одна, а в сговоре с председателем правления банка Ткачевым, - рассказал нашему изданию информированный источник. - Первоначально с помощью мощной рекламной кампании в СМИ была создана видимость активности работы с населением, были открыты несколько десятков дополнительных офисов во всех районах Рязанской области. Люди понесли свои деньги под приличный процент. Одновременно с этим была создана сеть фирм, через которые деньги и выводились с помощью нехитрого механизма. На эти организации выдавались многомиллионные кредиты, практически ничем не обеспеченные. Причем, раньше банк этого никогда не делал. Чтобы ни о чем не догадывался Центробанк, преступники создали видимость увеличения чистых активов. Они внесли в программу РС-банк сведения об оказании безвозмездной финансовой помощи участниками банка и внесении клиентами денежных средств в кассу на сумму более 638 миллионов рублей.

Среди тех, кто «оказал помощь» банку, был известный рязанский бизнесмен Федор Провоторов, реально внесший около 300 миллионов рублей. Источник уточнил, что на него воздействовала топ-менеджер «Ринвестбанка» Наталья Кошелева через помощницу Анну Злотникову, с которой у Провоторова, работавшего тогда в Касимове, были более чем доверительные отношения. Знал ли скандально известный бизнесмен о преступной схеме, источник сведениями не распологает. Предположительно, его использовали «втемную» - Провоторов больше своих денег не увидел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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