На рязанскую «Железку» приедут спортсмены из Белоруссии, Турции и Казахстана
Фестиваль уличной культуры «Железка-2019» пройдет 21 сентября с 14.00 до 20.00 в Центре уличного спорта «Под мостом». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Зрители смогут посмотреть мини-футбол, настольный теннис, схватки дзюдоистов, воркаут, армрестлинг, уличный баскетбол 3×3. Остановимся на стритболе – в этом году «Под мостом» пройдет турнир элит-класса. На нем выступят команды из Москвы, Нижнего Новгорода, Брянска, Тамбова и других городов. Его результаты войдут в рейтинг международной федерации баскетбола – FIBA. Немаловажно, что впервые в рязанском фестивале примут участие спортсмены из Белоруссии, Казахстана и Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU