На рязанскую «Железку» приедут спортсмены из Белоруссии, Турции и Казахстана

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-20T13:50:47+03:00

Кроме того, впервые пройдет баскетбольный турнир элит-класса, а его результаты пойдут в зачет FIBA

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Фестиваль уличной культуры «Железка-2019» пройдет 21 сентября с 14.00 до 20.00 в Центре уличного спорта «Под мостом». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Зрители смогут посмотреть мини-футбол, настольный теннис, схватки дзюдоистов, воркаут, армрестлинг, уличный баскетбол 3×3. Остановимся на стритболе – в этом году «Под мостом» пройдет турнир элит-класса. На нем выступят команды из Москвы, Нижнего Новгорода, Брянска, Тамбова и других городов. Его результаты войдут в рейтинг международной федерации баскетбола – FIBA. Немаловажно, что впервые в рязанском фестивале примут участие спортсмены из Белоруссии, Казахстана и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU