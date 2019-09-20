Рязанская область заняла 34 место в рейтинге самых читающих регионов России
По итогам подписной кампании на II полугодие 2019 года Почта России составила рейтинг самых читающих регионов страны. Рязанская область заняла в нем 34 место из 82.
У нас из 1 тысячи жителей 71 человек выписывает периодические печатные издания. Это средний показатель по стране.
В топ-5 лидеров России по подписке вошли Курская и Брянская области, Татарстан, Республики Северная Осетия и Алания. Количество подписчиков в этих регионах варьируется от 170 до 304 человек на 1 тысячу жителей.
За I полугодие Почта России по подписке доставила рязанцам 1 851 560 экземпляров газет и журналов.
ИСТОЧНИК KP.RU