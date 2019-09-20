Рязанская область заняла 34 место в рейтинге самых читающих регионов России

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-20T10:52:52+03:00

Газеты и журналы выписывают более 70 человек из тысячи

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По итогам подписной кампании на II полугодие 2019 года Почта России составила рейтинг самых читающих регионов страны. Рязанская область заняла в нем 34 место из 82.

У нас из 1 тысячи жителей 71 человек выписывает периодические печатные издания. Это средний показатель по стране.

В топ-5 лидеров России по подписке вошли Курская и Брянская области, Татарстан, Республики Северная Осетия и Алания. Количество подписчиков в этих регионах варьируется от 170 до 304 человек на 1 тысячу жителей.

За I полугодие Почта России по подписке доставила рязанцам 1 851 560 экземпляров газет и журналов.

ИСТОЧНИК KP.RU