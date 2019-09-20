«Горьковка» приглашает собрать книги для детского санатория «Колос»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-20T09:49:15+03:00

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В библиотеке имени Горького Рязани продолжается Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир». Помимо традиционных встреч с писателями и переводчиками, мастер-классов и ряда других интересных мероприятий, на фестивале работает выставка-ярмарка, на которую свою продукцию привезли 74 издательства из 11 регионов страны.

Одновременно здесь проходит акция «Зорко одно лишь сердце» по сбору книг для библиотеки Детского санаторно-оздоровительного центра «Колос» в селе Болошнево Рязанского района.

Чтобы помочь этой библиотеке, нужно купить любую книгу на выставке-ярмарке и оставить ее на специальной полке, расположенной рядом со стойкой регистрации.

Ярмарка будет работать до 21 сентября включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU