2019-09-16T17:15:15+03:00
Звезды

«Горьковка» приглашает на Межрегиональный фестиваль «Читающий мир»

Свою продукцию здесь представят 74 издательства страны
Поделиться:
Изменить размер текста:

Библиотека имени Горького приглашает рязанцев и гостей города на Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир», который пройдет в облцентре с 18 по 21 сентября.

Центральное событие фестиваля – книжная выставка-ярмарка. 74 издательства из 11 регионов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, привезут в Рязань более 4 тысяч наименований книг, альбомов, путеводителей, открыток и другой полиграфической продукции. Традиционно свою печатную продукцию представят рязанские издательства, музеи, вузы. Все книги на ярмарке продаются без торговых наценок.

Кроме того, в дни фестиваля посетителей библиотеки ждут встречи с писателями, издателями и переводчиками, презентации новых книг, выставки, мастер-классы, практические семинары, скетчинги, чтения, квесты. Мероприятия для детей выделены в отдельную программу.

Полная программа фестиваля здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24