«Горьковка» приглашает на Межрегиональный фестиваль «Читающий мир»

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-16T17:15:15+03:00

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Библиотека имени Горького приглашает рязанцев и гостей города на Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир», который пройдет в облцентре с 18 по 21 сентября.

Центральное событие фестиваля – книжная выставка-ярмарка. 74 издательства из 11 регионов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, привезут в Рязань более 4 тысяч наименований книг, альбомов, путеводителей, открыток и другой полиграфической продукции. Традиционно свою печатную продукцию представят рязанские издательства, музеи, вузы. Все книги на ярмарке продаются без торговых наценок.

Кроме того, в дни фестиваля посетителей библиотеки ждут встречи с писателями, издателями и переводчиками, презентации новых книг, выставки, мастер-классы, практические семинары, скетчинги, чтения, квесты. Мероприятия для детей выделены в отдельную программу.

Полная программа фестиваля здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU