Почти 90 рязанских врачей могут стать миллионерами

СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-20T09:59:23+03:00

Для этого им предлагают хотя бы пять лет поработать в глубинке

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Областной минздрав опубликовал сводную информацию о потребности в кадрах медицинских организаций за пределами Рязани. Тех, при трудоустройстве в которые можно претендовать на единовременные выплаты по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» - 1 миллион и 500 тысяч рублей соответственно.

В списке содержатся 111 вакансий. Глубинка нуждается в 89 врачах различного профиля. Это, например, 12 терапевтов, 10 акушеров-гинекологов, 6 инфекционистов. Более чем в половине учреждений, а именно в 12, не хватает фельдшеров скорой медицинской помощи.

Напомним, для получения упомянутых выплат по закону нужно заключить трудовой договор с больницей не менее чем на 5 лет и не иметь неисполненных обязательств по договору целевого обучения. Кроме того, в сельской местности специалистам полагается компенсация по оплате ЖКУ.

КУДА ЗВОНИТЬ?

За консультацией минздрав предлагает обращаться по телефону: (4912) 27-08-00.

ИСТОЧНИК KP.RU