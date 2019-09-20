Почти 90 рязанских врачей могут стать миллионерами
Областной минздрав опубликовал сводную информацию о потребности в кадрах медицинских организаций за пределами Рязани. Тех, при трудоустройстве в которые можно претендовать на единовременные выплаты по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» - 1 миллион и 500 тысяч рублей соответственно.
В списке содержатся 111 вакансий. Глубинка нуждается в 89 врачах различного профиля. Это, например, 12 терапевтов, 10 акушеров-гинекологов, 6 инфекционистов. Более чем в половине учреждений, а именно в 12, не хватает фельдшеров скорой медицинской помощи.
Напомним, для получения упомянутых выплат по закону нужно заключить трудовой договор с больницей не менее чем на 5 лет и не иметь неисполненных обязательств по договору целевого обучения. Кроме того, в сельской местности специалистам полагается компенсация по оплате ЖКУ.
КУДА ЗВОНИТЬ?
За консультацией минздрав предлагает обращаться по телефону: (4912) 27-08-00.
ИСТОЧНИК KP.RU