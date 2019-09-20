Директора рязанского РСУ-1 Николая Кленушкина призовут к ответу

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-20T09:25:14+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседание комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской гордумы, состоявшегося 19 сентября, рассматривались вопросы, касающиеся практически каждого жителя областного центра. Депутаты обсудили, в частности, планы развития сети МУПов. Об этом сообщил сайт городского законодательного органа.

Представители администрации на заседании комитета внесли несколько предложений. МУП «Управления Рязанского троллейбуса» должен расширить свою деятельность и начать перевозить пассажиров автомобильным транспортом – автоколонна 1310 с этим явно не справляется, «реанимировать» ее никак не удается. Для снижения убытков присоединить МУП «Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству» к МП «Управление капитального строительства».

Чиновники горадминистрации также предложили преобразовать МП «Ремонтно-строительное управление №1» в акционерное общество. Депутаты задали интересующие их вопросы и предложили на следующем заседании комитета заслушать отчет руководителя МП «РСУ №1» Николая Кленушкина, деятельность которого оказалась в центре сразу нескольких скандалов, о финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Читайте также:

Шаг в бездну: обслуживание лифтов в жилых домах Рязани передали непрофессионалам?

ИСТОЧНИК KP.RU