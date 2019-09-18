Рязанским педагогам рассказали о ранней диагностике онкозаболеваний

СЕГОДНЯ 17:37 2019-09-18T17:38:30+03:00

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17 сентября сотрудники Рязанского государственного медицинского университета провели для учителей школы №34 профилактическую беседу по вопросам «Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний». Встреча с педагогами прошла в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее». Направление «Онкоконтроль» занимается вопросами выявлением риска и ранней диагностики онкологических заболеваний.

В ходе беседы практикующий врач, ассистент кафедры онкологии Алексей Судаков рассказал педагогам о приемах самодиагностики рака молочной железы, при этом были продемонстрированы яркими клиническими примерами.

В завершение встречи Алексей Судаков пригласил всех желающим пройти у него консультативный прием. Учителям было предложено заполнить анкету «Онкоконтроль», которая содержит 10 вопросов. «В случае получения одного или более положительных ответов, определяется риск злокачественного образования», — пояснил врач.

Как отметила председатель общественного совета партпроекта «Здоровое будущее» Ирина Ракитина, подобные выездные мероприятия имеют выраженную профилактическую направленность и будут проводиться постоянно.

— В ходе беседы с педагогами были затронуты вопросы ранней диагностики и других онкологических заболеваний, наиболее распространенных среди населения. С большим интересом учителями была воспринята информация о работе «горячей линии» по вопросам «Онконастороженности и ранней диагностики онкологических заболеваний, — рассказала Ирина Ракитина.

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ИСТОЧНИК KP.RU