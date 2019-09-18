2019-09-18T17:15:43+03:00
Общество

Названы виновные в массовой гибели пчел в Рязанской области

Прокуратура, проведя проверку, нашла нарушения в действиях ООО «Спутник» и ООО «АГРО-ЛИДЕР»
Антон КОНОВАЛОВ
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..Фото: Олег УКЛАДОВ
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Прокуратура Рязанской области рассказала о результатах проверки массовой гибели пчел. Речь идет о Михайловском районе, хотя тревожные сообщения минувшим летом поступали из многих мест - как в нашем регионе, так и по всей России.

В случае с селами Рачатники и Большое Свистово виновниками признаны ООО «Спутник» и ООО «АГРО-ЛИДЕР». Они нарушили требования безопасности при обращении с пестицидами и агрохимикатами, не оповестили население об обработке сельскохозяйственных структур.

Статья 6.3 КоАП РФ, по которой возбуждалось дело, предусматривает штраф до 20 тысяч рублей. Роспотребнадзор привлек нарушителей к ответственности.

Напомним, ранее Россельхознадзор обвинил в гибели пчел в Рязанском, Михайловском и Пронском районах четырех юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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