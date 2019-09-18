Самый скандальный российский хоккеист заработал первое очко за ХК «Рязань»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-18T11:40:08+03:00

Помогут ли «горожане» вернуться в большой спорт Николаю Жердеву, покажет время

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 17 сентября, хоккейный клуб «Рязань» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ принимал на своем льду тольяттинскую «Ладу».

К матчу команды подошли, находясь на противоположных полюсах турнирной таблицы. Гости из города на Волге закрепились на верхних строчках, тогда, как хозяева из города на Оке – пока пребывают в нижней части рейтинга.

Поначалу игра шла на равных, но понемногу мастерство и самоотдача гостей начали приносить плоды. К началу третьего периода «Лада» вела уже со счетом 3:0.

На 53-й минуте «горожане» одну шайбу отыграли – результативный бросок нанес Антон Моренец. Примечательно, что ассистировал Антону скандально известный Николай Жердев – двукратный чемпион мира, бывший игрок НХЛ и КХЛ.

Информацию о том, что Жердев отметился в этом сезоне первым созидательным действом, болельщики на стадионе встретили одобрением. Наверное, всем хочется верить, что пусть и немолодой, но все еще талантливый игрок, ставший фигурантом многих алкогольных вечеринок и настоящим изгоем в хоккее, воскреснет в «Рязани». Когда-то он получал миллионы долларов в НХЛ, а теперь вот играет за клуб с одним из самых скромных бюджетов ВХЛ.

Итог противостояния с «Ладой» 1:3.

Следующий домашний матч ХК «Рязань» проведет в четверг, 19 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU