12-летний рязанец помог обокрасть родственницу
В Сасове местная жительница обокрала пенсионерку с помощью ее 12-летнего родственника. Использование подростка в темных делах может стоить ей 5-8 лет свободы.
Мальчик жил у 53-летней сасовчанки. Соблазнившись обещанной наградой, он обеспечил знакомой «тетеньке» доступ к карте родственницы, и получил за это несколько тысяч рублей. Большая же часть украденных сбережений (всего пропала 31 тысяча рублей) отправилась предполагаемой аферистке - женщине 39 лет.
Против организаторши преступления возбудили уголовное дело о краже и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU