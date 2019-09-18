12-летний рязанец помог обокрасть родственницу

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-18T10:08:53+03:00

Против женщины, которая его на это подбила, возбудили уголовное дело по двум статьям

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В Сасове местная жительница обокрала пенсионерку с помощью ее 12-летнего родственника. Использование подростка в темных делах может стоить ей 5-8 лет свободы.

Мальчик жил у 53-летней сасовчанки. Соблазнившись обещанной наградой, он обеспечил знакомой «тетеньке» доступ к карте родственницы, и получил за это несколько тысяч рублей. Большая же часть украденных сбережений (всего пропала 31 тысяча рублей) отправилась предполагаемой аферистке - женщине 39 лет.

Против организаторши преступления возбудили уголовное дело о краже и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU