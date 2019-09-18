В центре Рязани сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-18T09:11:28+03:00

Инцидент произошел на улице Свободы напротив дома №49а

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В центре Рязани сняли на видео пожар, уничтоживший легковой автомобиль. Инцидент произошел на улице Свободы напротив дома №49а.

Запись опубликована поздним вечером 17 сентября в сообществе RZN LIFE. Очевидец успела запечатлеть, как на место прибывает пожарный расчет. К тому времени салон автомобиля уже охвачен активно разгорающимся пламенем.

Областное ГУ МЧС официальной информации о произошедшем пока не предоставило.

rzn_life Горит авто, ул. Свободы. На ролике видно, что прибыл один пожарный расчёт. Официальной информации ещё не поступало. @psyhologsurinovich #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити

ИСТОЧНИК KP.RU