В центре Рязани сгорел автомобиль
Инцидент произошел на улице Свободы напротив дома №49а
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В центре Рязани сняли на видео пожар, уничтоживший легковой автомобиль. Инцидент произошел на улице Свободы напротив дома №49а.
Запись опубликована поздним вечером 17 сентября в сообществе RZN LIFE. Очевидец успела запечатлеть, как на место прибывает пожарный расчет. К тому времени салон автомобиля уже охвачен активно разгорающимся пламенем.
Областное ГУ МЧС официальной информации о произошедшем пока не предоставило.
Горит авто, ул. Свободы. На ролике видно, что прибыл один пожарный расчёт. Официальной информации ещё не поступало. @psyhologsurinovich #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
ИСТОЧНИК KP.RU