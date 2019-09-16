2019-09-16T12:00:45+03:00
Общество

В Рязани решили окончательно убрать ярмарку с площади Театральной

До нового места торговли обещают пустить бесплатные автобусы
Мария БЛИНОВА
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В ближайшую субботу, 21 сентября, ярмарка выходного дня на Театральной площади будет работать в последний раз – уже с 28 числа она окончательно переедет к Центральному рынку.

Как пояснили в администрации Рязани, решение о переносе приняли на основании просьб самих горожан: на площади торговля идет рядом с театром драмы и остановкой общественного транспорта, а последнее небезопасно. Кстати, только в августе ярмарку здесь отменяли дважды – из-за проведения Дня города и фестиваля.

Напомним, что из всех ярмарок выходного дня, появившихся в облцентре почти 10 лет назад, именно эта была самой востребованной – судя и по числу покупателей и по словам самих сельхозпроизводителей, которые со своим товаром в первую очередь стремились именно на этот участок.

– Решение о переносе принято и для дальнейшего развития ярмарки – ее территорию необходимо расширять, – отметили в горадминистрации.

Один плюс точно есть: переехав на новое место, ярмарка спасет его от застройки. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Один плюс точно есть: переехав на новое место, ярмарка спасет его от застройки.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Итак, с 28 сентября ярмарка начнет работать напротив Центрального рынка – за участком, на котором два года назад снесли дом купца Коровкина. Здесь торговля сельхозпродукцией будет идти также по субботам с 8.00 до 15.00.

Максимум за месяц власти обещают организовать бесплатный автобус, который будет курсировать между Театральной площадью и остановкой «Центральный рынок» с периодичностью в 25-30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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