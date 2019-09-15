«Укороченные» качели в одном из скверов вызвали недоумение у рязанцев

СЕГОДНЯ 19:46 2019-09-15T19:47:23+03:00

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В сквере имени Александрова, что на улице Советской Армии, запечатлели необычные качели. Фотографией поделился один из участников сообщества «Подслушано в Рязани».

Сиденье на цепях гораздо более коротких, чем это необходимо, по какой-то причине поднято почти под самую перекладину. Поэтому простейший детский аттракцион теперь непонятно как использовать.

Отметим, что он был таким не всегда. Когда конкретно появился «укороченный вариант», сказать сложно, но местные вспоминают, что однажды качели оказались сломаны, причем винят в этом подростков, на которых они якобы «не рассчитаны». Тогда, по всей видимости, кто-то и продемонстрировал оригинальный подход к ремонту.

Напомним, вскоре после открытия сквер имени Александрова подвергался набегу вандалов. Тогда пострадали баскетбольные кольца, ограждение спортивной площадки, волейбольная сетка, лавочки и урны.

ИСТОЧНИК KP.RU