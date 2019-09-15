2019-09-15T17:15:17+03:00
Происшествия

В ДТП с «ГАЗелью» и «десяткой» в Рязанской области пострадали трое

Столкновение произошло на перекрестке «нижегородской» трассы близ деревни Кауровка
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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На дороге Ряжск - Касимов - Нижний Новгород столкнулись «ГАЗель» и ВАЗ-2110. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, авария случилась на 203 километре в Касимовском районе – там расположен нерегулируемый перекресток.

Фургоном управлял 64-летний житель района, а «десяткой» - касимовец 26 лет. Судя по фотографиям и схеме, предоставленной полицией, первый ехал по упомянутой трассе, второй – по дороге между Касимовом и деревней Кауровка.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажирка «десятки». Все они доставлены в больницу.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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