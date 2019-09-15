На Московском шоссе в Рязани сбили мужчину

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-15T10:22:24+03:00

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14 сентября на Московском шоссе в Рязани сбили неизвестного мужчину. Как сообщает пресс-служба УМВД, в 20.20 возле автовокзала «Центральный» Volkswagen Tuareg совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Автомобилем управлял 42-летний житель Тульской области.

Пострадавшего госпитализировали. Его личность выясняется.

Напомним, днем ранее в центре города под машину попали четыре девушки.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU