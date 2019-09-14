2019-09-14T13:26:56+03:00
Происшествия

На «зебре» в центе Рязани юная автоледи сбила четырех девушек

Всех пешеходов отправили к медикам
Мария БЛИНОВА
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Судя по месту, времени ДТП и возрасту пешеходов - девушки спешили на первую пару в РГУ им. С. Есенина. Фото: Яндекс.КартыСудя по месту, времени ДТП и возрасту пешеходов - девушки спешили на первую пару в РГУ им. С. Есенина. Фото: Яндекс.Карты
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Субботним утром в Рязани сбили нескольких пешеходов. ДТП произошло 14 сентября около 8.00 на улице Свободы – напротив Художественного музея.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе областной Госавтоинспекции 24-летняя рязанка на Hyundai Accent ехала со стороны РГУ в направлении филармонии и на нерегулируемом пешеходном переходе сбила четырех девушек.

В результате всех пешеходов отправили в медучреждение. После осмотра 18-летнюю и трех 19-летних девушек врачи отпустили – госпитализации не потребовалось.

Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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