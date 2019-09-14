На «зебре» в центе Рязани юная автоледи сбила четырех девушек
Субботним утром в Рязани сбили нескольких пешеходов. ДТП произошло 14 сентября около 8.00 на улице Свободы – напротив Художественного музея.
Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе областной Госавтоинспекции 24-летняя рязанка на Hyundai Accent ехала со стороны РГУ в направлении филармонии и на нерегулируемом пешеходном переходе сбила четырех девушек.
В результате всех пешеходов отправили в медучреждение. После осмотра 18-летнюю и трех 19-летних девушек врачи отпустили – госпитализации не потребовалось.
Проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU