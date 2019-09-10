2019-09-10T10:33:12+03:00
Происшествия

В Касимове 18-летний автолюбитель сбил 19-летнюю девушку

По предварительным данным, девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В понедельник, 9 сентября, примерно в 20.20 в райцентре Касимов на улице Советской (возле дома №24) автомобиль «Нива», за рулем которого находился 18-летний молодой человек, сбил 19-летнюю девушку. По предварительной информации, последняя переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Девушка получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства ДТП уточняются.

Всего за минувший день в Рязанской области зарегистрировано шесть ДТП, в которых пострадали восемь человек. Также отмечено 32 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано 12 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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