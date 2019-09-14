2019-09-14T18:19:43+03:00
Происшествия

После массовой аварии в Путятинском районе в больницу отвезли 5 человек

Столкнулись три легковушки и грузовик
Мария БЛИНОВА
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Фото: группа «Типичное Путятино» ВКонтакте.Фото: группа «Типичное Путятино» ВКонтакте.
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В субботу, 14 сентября около 9. 40 в Путятинском районе на 321 км трассы М-5 «Урал» столкнулись четыре автомобиля. Фото с места аварии появились в группе «Типичное Путятино» ВКонтакте.

Как пояснили в пресс-службе рязанского управления ГИБДД, по предварительным данным 37-летний мужчина на Daewoo Nexia ехал в сторону Москвы и врезался в Mitsubishi Pajero. Затем Daewoo столкнулся с грузовиком Iveco, после чего последний потерял управление и врезался в Kia Ceed.

Фото: группа «Типичное Путятино» ВКонтакте.

Фото: группа «Типичное Путятино» ВКонтакте.

В результате водитель Daewoo, три пассажира этой же иномарке в возрасте 18, 29 и 19-ти лет, а также 44-летний водитель Kia из Санкт-Петербурга с травмами отправлены в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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