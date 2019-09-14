В массовой аварии на рязанской дороге погибла женщина

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-14T16:26:33+03:00

Еще три человека с травмами отправлены в больницу

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Днем в субботу, 14 сентября, в Скопинском районе произошла массовая авария. ДТП случилось около 12.45 на 271 км дороги Р-22 «Каспий», сообщает издательство «Пресса».

По предварительной информации, легковушка Nissan из Мордовии, за рулем которой был 27-летний мужчина, выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «Газель».

Последнюю в свою очередь задела Toyota Land Cruiser, ехавшая по той же полосе, а уже этот внедорожник зацепила Kia Сred, двигавшаяся по соседству с ним. Повреждения получил и грузовик MAN, ехавший за легковушками.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

Пассажирка Nissan погибла на месте аварии, еще три человека с травмами в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU