В массовой аварии на рязанской дороге погибла женщина
Днем в субботу, 14 сентября, в Скопинском районе произошла массовая авария. ДТП случилось около 12.45 на 271 км дороги Р-22 «Каспий», сообщает издательство «Пресса».
По предварительной информации, легковушка Nissan из Мордовии, за рулем которой был 27-летний мужчина, выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «Газель».
Последнюю в свою очередь задела Toyota Land Cruiser, ехавшая по той же полосе, а уже этот внедорожник зацепила Kia Сred, двигавшаяся по соседству с ним. Повреждения получил и грузовик MAN, ехавший за легковушками.
Фото: Издательство «Пресса».
Фото: Издательство «Пресса».
Пассажирка Nissan погибла на месте аварии, еще три человека с травмами в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU