В рязанском управлении ГИБДД рассказали подробности аварии с «Волгой»
Ранним утром в субботу, 14 сентября, в Клепиковском районе произошло ДТП с «Волгой» и «ВАЗ». Фото с места аварии появились в группе Автолюбители Рязани ВКонтакте.
Как пояснили в пресс-службе областного УГИБДД, авария случилась примерно в 7.40 на 34 км дороги Клепики-Рязань – недалеко от Ласкова.
46-летний житель региона на «ГАЗ 3110» ехал в сторону облцентра и, по предварительным данным не справившись с управлением, врезался в «ВАЗ 21140», за рулем которого был 39-летний рязанец. В результате ДТП он обращался за помощью медиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU