В рязанском управлении ГИБДД рассказали подробности аварии с «Волгой»

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-14T15:48:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранним утром в субботу, 14 сентября, в Клепиковском районе произошло ДТП с «Волгой» и «ВАЗ». Фото с места аварии появились в группе Автолюбители Рязани ВКонтакте.

Как пояснили в пресс-службе областного УГИБДД, авария случилась примерно в 7.40 на 34 км дороги Клепики-Рязань – недалеко от Ласкова.

46-летний житель региона на «ГАЗ 3110» ехал в сторону облцентра и, по предварительным данным не справившись с управлением, врезался в «ВАЗ 21140», за рулем которого был 39-летний рязанец. В результате ДТП он обращался за помощью медиков.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На «зебре» в центе Рязани юная автоледи сбила четырех девушек. Подробности

ИСТОЧНИК KP.RU