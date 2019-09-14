В воскресенье в Рязанской области местами похолодает до +12 градусов

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-14T15:00:23+03:00

Падение дневной температуры всего за двое суток составит аж 15 градусов

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 15 сентября.

По информации метеорологов, в воскресенье ожидается переменная облачность. Местами по области пройдет дождь, но небольшой. Ветер западный, 5-10 м/с, временами его порывы будут достигать и 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9ºС, днем по области столбики термометров доберутся лишь до +12…+17ºС.

А ведь только в пятницу температура колебалась около +27 ºС. Это, кстати, было на 5-7 градусов выше среднемноголетних значений. Если прогноз сбудется, то падение дневной температуры всего за двое суток составит аж 15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU