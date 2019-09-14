Открылся XVII Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-14T17:02:58+03:00

В этом году он отмечает 30-летие одновременно со своим генеральным партнером – Прио-Внешторгбанком

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XVII Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» открыт – 14 сентября зрители увидят первые 8 спектаклей.

Само открытие «Рязанских смотрин», состоявшееся этим субботним утром, тоже маленькое представление с танцами и песнями, шутками и «монологами» от лица главных героев этого долгожданного праздника — актеров и режиссеров. Откуда они приехали, напоминают флаги на фасаде театра, а еще — интернациональный английский: участники экспериментальной постановки «Луна одна для всех» живут на 5 разных континентах. Пока есть несколько минут перед официальным открытием, они дают интервью.

Японская актриса Назоми Нагаи убеждена, что кукла способна идеально передать все мысли и чувства человека:

— Я приехала, чтобы участвовать в конференции Международного союза деятелей театров кукол (UNIMA) и невероятно рада, что в моей жизни теперь есть такое событие. В Японии большая история театра кукол, но сейчас не так много людей приходит на спектакли. Я бы хотела посмотреть, как в Рязани привлекают в театр молодежь.

Это интересно и другим иностранным участникам фестиваля, признался австралиец Пит Александр Девидсон. Рассказал, что он сам уже несколько дней живет с непреходящим ощущением праздника.

Оба они, и Назоми, и Пит, на «Рязанских смотринах» впервые, но уловили самое главное: фестиваль любим зрителем. Любим настолько, что с ним действительно поздравляют, как с праздником. Именно это сделал министр культуры Рязанской области, на торжественном открытии, отметив, что «Смотрины» – это всегда ново и интересно.

А Председатель Правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин напомнил, что многие рязанцы измеряют даже время «Смотринами», как делает это банк, который выступает генеральным партнером фестиваля с самого его появления: фестиваль и банк — ровесники, и оба в этом году отмечают 30-летие.

— Людям свойственно измерять ход времени значимыми событиями, и в зависимости от этапов жизни – они разные. Детьми мы радуемся дням рождения, Новому году, школьным каникулам. Потом в нашей жизни появляются сессии, дни рождения уже своих детей. Кто-то измеряет время по отпускам или живет от проверки до проверки. А есть в Рязани люди, жизнь которых измеряется «Смотринами» — этим необыкновенным, ярким событием. И для нас, как для генерального партнера фестиваля, быть его частью — это большая честь и привилегия. Спасибо вам!

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

После приветственных слов участники церемонии открытия до краев наполнили братину и по старой русской традиции пустили ее по кругу.

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

Каждый, сделав глоток, обязательно произносил тост. Руководитель дагестанского театра пожелала «Рязанским смотринам» кавказского долголетия, пермский — «Фестивалю жить!», а режиссер Борис Константинов, который поставил для этих смотрин экспериментальный спектакль «Луна одна для всех», вместе с актерами признался фестивалю и его зрителям в любви: «We love you!».

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU