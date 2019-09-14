2019-09-14T19:07:44+03:00
Происшествия

В Рязани ищут очевидцев ДТП с несколькими погибшими и пострадавшими

Целым и невредимым остался лишь один участник аварии – сам водитель
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Следователи рязанской полиции просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП. Авария случилась 30 августа примерно в 0.55 рядом с домом №1 на улице Спортивной, сообщает пресс-служба областного УМВД.

23-летний водитель на Daewoo Nexia сбил стоящего на обочине 45-летнего мужчину, а затем врезался в дерево.

Два пассажира иномарки погибли. Еще трех человек увезли в больницу – пешехода, 23 и 26-летнего пассажиров автомобиля. Сам же водитель не пострадал.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обращаться по телефону 8 (4912) 29-74-99 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, кор.1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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