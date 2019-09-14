В Рязани ищут очевидцев ДТП с несколькими погибшими и пострадавшими
Следователи рязанской полиции просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП. Авария случилась 30 августа примерно в 0.55 рядом с домом №1 на улице Спортивной, сообщает пресс-служба областного УМВД.
23-летний водитель на Daewoo Nexia сбил стоящего на обочине 45-летнего мужчину, а затем врезался в дерево.
Два пассажира иномарки погибли. Еще трех человек увезли в больницу – пешехода, 23 и 26-летнего пассажиров автомобиля. Сам же водитель не пострадал.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обращаться по телефону 8 (4912) 29-74-99 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, кор.1.
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ИСТОЧНИК KP.RU