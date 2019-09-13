2019-09-13T12:14:14+03:00
Происшествия

Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Халтурина Рязани

В аварии погиб водитель автомобиля
Мария БЛИНОВА
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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Следователи полиции просят откликнуться свидетелей смертельного ДТП, случившегося в Рязани в конце лета, сообщает пресс-служба областного УМВД. Авария произошла 31 августа около 14.30 рядом с домом 5а по улице Халтурина – неподалеку от ж/д перехода и примерно в 200 метрах от поворота на Куйбышевское шоссе.

80-летний рязанец на ВАЗ-2106 ехал со стороны «куйбышевки» в сторону улицы Есенина. Мужчина не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. От травм пожилой водитель скончался на месте.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, обращаться по телефону (4912) 29-72-56 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, кор.1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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