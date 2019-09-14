2019-09-14T10:57:42+03:00
Происшествия

Авария с мотоциклом и внедорожником в центре Рязани попала на видео

Иномарка с места тут же скрылась
Мария БЛИНОВА
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Фото: кадр с видео в группе «Дороги Рязани» ВКонтактеФото: кадр с видео в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте
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В группе «Дороги Рязани» ВКонтакте появилась видеозапись столкновения мотоцикла и внедорожника. Авария произошла вечером 12 сентября на площади Театральной.

Мотоциклист тронулся с пятачка у фонтана в направлении центра города. Когда он подъезжал к перекрестку около «Кулька», со стороны улицы Ленина выехала иномарка, поворачивающая налево – на улицу Есенина в сторону Театра Кукол.

На записи отчетливо видно, что мотоциклист успел притормозить, внедорожник же, скорость не снижал, а сбив двухколесный агрегат, не останавливаясь вырулил к фонтану, объехал его и скрылся.

Судя по всему, серьезных травм мотоциклист не получил – после падения он сам встал, а находившиеся неподалеку товарищи-мотоциклисты тут же поспешили ему на помощь.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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