Авария с мотоциклом и внедорожником в центре Рязани попала на видео
В группе «Дороги Рязани» ВКонтакте появилась видеозапись столкновения мотоцикла и внедорожника. Авария произошла вечером 12 сентября на площади Театральной.
Мотоциклист тронулся с пятачка у фонтана в направлении центра города. Когда он подъезжал к перекрестку около «Кулька», со стороны улицы Ленина выехала иномарка, поворачивающая налево – на улицу Есенина в сторону Театра Кукол.
На записи отчетливо видно, что мотоциклист успел притормозить, внедорожник же, скорость не снижал, а сбив двухколесный агрегат, не останавливаясь вырулил к фонтану, объехал его и скрылся.
Судя по всему, серьезных травм мотоциклист не получил – после падения он сам встал, а находившиеся неподалеку товарищи-мотоциклисты тут же поспешили ему на помощь.
Официальной информации о ДТП пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU