2019-09-13T09:03:36+03:00
Общество

Рязанец взыскал со страховой компании полмиллиона рублей

«Астро-Волга» заплатит не только возмещение, но также штраф, неустойку и другие компенсации
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Автомобилист из Касимова выиграл суд у страховой компании «Астро-Волга». Коммерсанты отказались раскошеливаться после ДТП, в котором побывал их клиент, однако законных оснований на это у них не было.

Истец представил материалы ГИБДД о том, что в ноябре 2018-го в Касимове его машину протаранил ехавший сзади автомобиль – водитель не выбрал безопасную дистанцию. «Астро-Волга» не признала страховой случай и не выплатила возмещение, в том числе после независимой экспертизы и письменной претензии.

У Касимовского районного суда, а затем и у областного, который рассматривал апелляцию, не возникло сомнений, что отказ ответчика незаконен. Поэтому страховщики помимо возмещения должны будут также заплатить штраф, неустойку из-за нарушения договора, штраф, судебные издержки и компенсировать клиенту моральный вред. В сумме – почти 546 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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