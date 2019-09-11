2019-09-11T11:51:36+03:00
Происшествия

На рязанской трассе иномарка налетела на попутный грузовик

Пострадали двое молодых пассажиров
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Во вторник, 10 сентября, на 228-м километре федеральном трассы М5 «Урал» на территории Спасского района произошло серьезное ДТП. 32-летний житель Касимовского района, управляя иномаркой Chevrolet Lacetti, врезался в попутный грузовик Volvo. За рулем второго автомобиля находился 62-летний житель Оренбургской области.

В результате ДТП 22-летний и 24-летний пассажиры легкового автомобиля получили травмы и были госпитализированы.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло семь ДТП, в который 11 человек получили травмы. Также зарегистрировано 38 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано семь нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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