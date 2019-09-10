В Рязани неизвестный расстрелял из травматического пистолета продавца шаурмы

СЕГОДНЯ 23:00 2019-09-10T23:02:53+03:00

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Во вторник, 10 сентября, днем в Рязани в микрорайоне Недостоево произошел инцидент возле палатки с шаурмой. Мужчина с травматическим пистолетом о чем-то повздорил с продавцом, после чего несколько раз выстрелил в оппонента.

Видеозапись инцидента появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Новости Рязани ВКонтакте». В ролике несколько удивляет невозмутимость прохожих, будто подобные разборки в микрорайоне происходят постоянно.

После того как продавец шаурмы убежал от своей палатки, мужчина с пистолетом сел в автомобиль и уехал. По словам очевидцев, продавец позже был госпитализирован.

Официальной информации от УВД по данному инциденту пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU