2019-09-10T23:02:53+03:00
Происшествия

В Рязани неизвестный расстрелял из травматического пистолета продавца шаурмы

По словам очевидцев, мужчина госпитализирован
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 10 сентября, днем в Рязани в микрорайоне Недостоево произошел инцидент возле палатки с шаурмой. Мужчина с травматическим пистолетом о чем-то повздорил с продавцом, после чего несколько раз выстрелил в оппонента.

Видеозапись инцидента появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Новости Рязани ВКонтакте». В ролике несколько удивляет невозмутимость прохожих, будто подобные разборки в микрорайоне происходят постоянно.

После того как продавец шаурмы убежал от своей палатки, мужчина с пистолетом сел в автомобиль и уехал. По словам очевидцев, продавец позже был госпитализирован.

Официальной информации от УВД по данному инциденту пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Рязань-ВДВ» и французский «Лион» готовы к бою
Лесной пожар в Сельцах: военная прокуратура привлекла виновных к ответственности
На 15 улицах Рязани в среду отключат электричество
Вставную челюсть офицера вермахта, найденную в Скопине, подарят музею
Рязань в полушаге от температурного рекорда 1952 года
Работники и студенты рязанского филиала МГИК направили письмо Путину
Ветеран ФСБ представил новый роман «Санитары – оперативный эксперимент»
Рязанских чиновников научат владеть цифровыми технологиями
В Рязани прошел шахматный турнир среди комсомольской молодежи
Рязанский рыбак похвастался пойманным 71-килограммовым сомом
«Ситуацию с аварийностью придумали». Рязанский филиал МГИК озвучил кулуарную причину закрытия
Двое рязанских парней изготовили восемь исторических ружей «эпохи Ренессанса»
Только до 20 сентября снижены цены на квартиры в ЖК «Еврокласс» в Кальном
Один из рязанских райцентров в среду останется без электричества
Вырезанный из гаража УАЗ рязанские воры буксировали на глазах всего села
Кондиционер и Wi-Fi. На маршрут №17 в Рязани выпустили новые автобусы
Главой администрации Рязани стала женщина
Рязанского подростка заперли в магазине из-за подозрения в кражах
По решению суда на дороге Рязань – Перекаль – Рыбное установят освещение
За месяц в Рязанской области резко подорожали яйца и курятина
В Касимове 18-летний автолюбитель сбил 19-летнюю девушку
Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Сергея Карабасова
На рязанской дороге опять снесли забор, «притягивающий» ДТП