«Рязань-ВДВ» и французский «Лион» готовы к бою
Накануне встречи в женской Лиге чемпионов между «Рязань-ВДВ» и «Лионом», которая состоится в среду, 11 сентября, представители команд-соперников провели пресс-конференцию.
Рязанкам досталась в соперники команда, противостоять которой многие считают невозможным – неоднократный победитель Лиги чемпионов по футболу среди женских команд – французский «Лион».
- Да, соперник самый сложный из тех, кто мог нам попасться, но такова воля слепого жребия, - говорит главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин, - но это не повод для того, чтобы заранее настраивать нас на поражение. Бывало всякое. Главное – показать хорошую игру, а если удастся сыграть вничью, то это будет просто замечательно.
С другой стороны, когда еще в наш город приедет самый сильный женский футбольный клуб Европы, и, возможно, мира?
Французы настроены более решительно:
- Нам нужна только победа, и что, самое важное, чтобы игроки не получили травм, - заявил главный тренер «Лиона» Жан-Люк Вассёр.
Напомним, матч начнется в 15 часов на стадионе ЦСК, стоимость билета 200 рублей.
Категория 6+.
ИСТОЧНИК KP.RU
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